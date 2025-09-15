Con licencias del Consejo Federal, Loma Negra y Ferro se sumarán al Regional Amateur 2025

De esta manera serán cinco los equipos olavarrienses que tomarán parte del Torneo.

El Consejo Federal de Fútbol de la AFA otorgó licencias a Ferro y Loma Negra y de esta manera los dos equipos olavarrienses serán parte del Regional Amateur 2025.

El torneo tiene fecha de inicio para el próximo 19 de octubre.

De esta manera, por la Liga de Fútbol de Olavarría habrá cinco equipos

Ferro y Loma Negra se suman a los ya confirmados Embajadores, Racing y Estudiantes, todos llegados al Regional por sus últimos logros deportivos.

