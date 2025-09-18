Escuela Fénix Ryu brilla en el Campeonato Mundial UIAMA

El pasado 14 de septiembre, la escuela de artes marciales Fénix Ryu, dirigida por el maestro Gonzalo Torres, tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial UIAMA World Cup. El evento, organizado por el gran maestro Carlos Hernández, se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Don Bosco, en La Matanza, Buenos Aires.

Los estudiantes de la escuela demostraron su talento y dedicación, logrando sobresalir en diversas categorías tanto en ring como en tatami. El desempeño del equipo fue sobresaliente, sumando un total de siete medallas de oro y cuatro de plata.

El maestro Gonzalo Torres no solo lideró a su equipo, sino que también se subió al podio, consiguiendo la medalla de oro en las categorías de formas de manos vacías y combate al punto.

A continuación, la lista de los alumnos que se llevaron medallas:

Tiziano Gallastegui: Medalla de oro en exhibición.

Martina Torres: Doble medalla de oro en exhibición y formas de manos vacías.

Ian Salías: Medalla de oro en combate por punto y medalla de plata en formas de manos vacías.

Esteban Silva: Medalla de oro en boxeo amateur.

Ian Marques: Medalla de plata en boxeo amateur.

Santiago Gadea: Medalla de plata en boxeo amateur.

Jonás Marino: Medalla de plata en boxeo exhibición.

La escuela Fénix Ryu ha demostrado una vez más la calidad de su entrenamiento y la disciplina de sus alumnos, dejando una marca en este importante evento internacional.