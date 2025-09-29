Ferro se hizo grande en el Colasurdo y le ganó a Racing

Escribe: Carlos Antonio Zangara – Emblema Deportivo / Foto: Analía Paez

Con goles de Beltrán y Malinauskas a los 38 y 40 del complemento dio vuelta el marcador que favorecía a Racing por la mínima. Los detalles de lo ocurrido en este informe.

El trámite intenso del final, los dos goles de Ferro en dos minutos revirtiendo el resultado, algunas escaramuzas entre los protagonistas, derivaron en un cierre interesante de un partido que había ofrecido largos minutos sin peligros frente a los arcos.

Anodino primer período y un complemento que sin ser brillante, las conquistas, las variantes en los equipos, le dieron otra tónica.

No hubo llegadas de mérito en los cuarenta y cinco iniciales. Rodrigo Vivas ( se lo vio inseguro en algunas acciones) tuvo que trabajar mas asiduamente que su colega. Es que Ferro sin claridad pisó el área rival en repetidas oportunidades y contrariamente Racing apeló en ese lapso a envíos desde lejos que no complicaron mayormente a Vedelini.

Y lo que es el fútbol. Apenas 8′ de la complementaria, y tras una maniobra confusa en el cuadro grande del local, un rebote impensado descolocó al arquero carbonero, le quedó la pelota a Uriel Mormando , quien con todo el arco a su disposición , y sin custodia ( Vedelini quedó a mitad de camino), no tuvo mas que empujarla.

Ferro había tenido una muy clara apenas reiniciado el juego tras el descanso. Un remate de Ivan Leal desde lejos no pudo ser retenido de la mejor manera por Vivas, aunque si reaccionó bien el arquero acto seguido tras un disparo a quemarropa de Lareu.

Racing elaboró una buena maniobra a los 20′ que terminó con un fuerte remate de Baldo que se fue desviado.

Ferro lo hizo a través de Franco Aguirre, quien subió en un par de ocasiones tratando de desnivelar.

No mucho mas. El juego se centralizó en demasía. Ambos priorizaban su propio reducto, mas allá de que la visita apostó en las variantes con delanteros, contrariamente a Ferro que buscó oxigenar su zona de gestación.

38′ marcaban los relojes. El resultado parecía cosa juzgada. No fue así. Apareció Lareu por la derecha, ejecutó una excelente maniobra que capitalizó Thiago Beltrán para estampar el empate ante la algarabía de todo el estadio ( No había hinchas visitantes).

Y cuando todavía no se habían acallados los festejos, un envío desde la derecha del propio Lareu le permitió a Malinauskas aparecer sin marcas a a la altura del segundo palo, y con certero golpe de cabeza inflar la red del arco de la Balcarce para revertir el resultado. Iban 40′.

En el cierre Aguirre y Gonzalo Izaguirre fueron en busca de una pelota aérea, con tanta mala suerte que el central chaira cayó pesadamente al césped con una luxación de hombro que lo descompensó por el golpe. Se recurrió a una ambulancia que lo trasladó a un centro asistencial, donde ya felizmente le dieron el alta.

Síntesis:

FERRO ( 2): Franco Vedelini, Joaquín Ayesa ( Santiago Saenz Buruaga), Franco Aguirre, Mathías Buongiorno, Simón Buscaglia, Jonathan Campos ( Franco Vales), Joaquín Maninuskas, Iván Leal ( Santiago Ortiz), Juan Álvarez ( Lautaro Castañares), Nicolás Lareu y Thiago Beltrán ( Maxilimiano Gargaglione). DT: Gustavo Liggerini.

RACING ( 1): Rodrigo Vivas, Facundo Tucker, Maximiliano Torres, ( Ignacio Baldo), Gonzalo Izaguirre, Nicolás Grigera, Santiago Izaguirre, Manuel Sccheri ( Diego Garabento), Gianfranco Cataldi Thoms Kolman), Uriel Mormando ( Fermín Kolman), y Luciano Rojas. DT: Roberto Tucker.damian

GOLES:

2° TIEMPO: 8 ‘ Uriel Mormando (RAC) – 38’ Thiago Beltrán (FCS) – 40’Joaquín Malinauskas (FCS)

Amonestados: Buscaglia y Leal en Ferro. Vivas, Scacheri, Mormando y Roberto Tucker (DT) en Racing.

Juez: Nicolás Rodríguez

Preliminar: Ferro 1 Racing 3

Público: 500 personas

Estadio: Domingo Francisco Colasurdo