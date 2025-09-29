José Luis Modarelli «El Colo» (Q.E.P.D.)

Falleció en San Carlos de Bariloche el día 26 de Septiembre de 2025 a los 60 años de edad.

Sus hijos Jose y Marlene Modarelli. Su nieto Salvador Modarelli. Su hija politica Sami Nacul. La madre de sus hijos Mariangeles Parlante. Su compañera Liliana Jauregui. Sus hermanos Maria Eugenia y Adrian Modarelli. Sus hermanos politicos Gabriela Orfanelli y Gustavo Puentes. Sus sobrinos Guido, Fausto y Maximo Modarelli; Maria Lucia, Santiago Martin, Juan Bautista, maria Mercedes y Tomas Agustin Puentes. Sus hijos en el Afecto Nicolas y Luciano Romero. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.

VELATORIO: España 2942, Departamento «F». El velatorio se realizará éste Lunes en horario a confirmar.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Microcentro.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Contador Publico.