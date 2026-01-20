Franco Hammerschmidt es nuevo jugador de Loma Negra
El Club Loma Negra confirmó la incorporación de Franco Hammerschmidt como nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada. El futbolista, de 28 años, se desempeña como lateral y volante por izquierda y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol local y regional.
El jugador zurdo ya se encuentra a disposición del entrenador Nicolás Rosales, con quien iniciará la pretemporada junto al resto del plantel. Desde la institución destacaron su experiencia y versatilidad, cualidades que apuntan a fortalecer el funcionamiento del equipo.
Con esta incorporación, Loma Negra continúa delineando su plantel con el objetivo de afrontar el nuevo año competitivo, apostando a futbolistas con recorrido y conocimiento del medio.