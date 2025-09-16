Las Selecciones Sub 13 y Sub 15 a Tres Arroyos

Fuente: Emblema Deportivo.

En la continuidad de la Zona Uno, los representativos de Olavarría se presentarán mañana en el marco de la 5ta. fecha.

Prosigue este miércoles el Torneo de Selecciones organizado por la Federación Pampeana Bonaerense a través del Consejo Federal.

En la continuidad de la Zona Uno, los representativos de Olavarría se presentarán en la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la 5ta. fecha,

Escenario de la jornada será el estadio de El Nacional.

Desde las 14 lo hará la Categoría Sub 13, para luego a partir de las 16 medirse la Sub 15.

La delegación olavarriense al comando del Profesor Dardo Seibel, partirá rumbo a Tres Arroyos a las 9,30 desde la Liga de Fútbol.

La fecha se completará con los enfrentamientos entre Azul y Coronel Pringles, en cancha de Sportivo Piazza.