Maximiliano Wesner encabezará una nueva jornada del Programa Municipal “Barrio por Barrio”

Este miércoles en Parque Avellaneda.

Como cada miércoles, este miércoles 17 de septiembre desde las 9:30 horas, el Intendente Maximiliano Wesner acompañado por integrantes de su gabinete encabezarán una nueva edición del Programa Municipal “Barrio por Barrio”: en esta oportunidad, la jornada contempla los barrios CECO I, Facundo Quiroga I y II y Luz y Fuerza. El punto de encuentro será el Parque Avellaneda.

Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina

– Validación de identidad app Mi Argentina

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.