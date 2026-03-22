Se conocieron los convocados para las Selecciones Juveniles de la Liga de Fútbol

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Los entrenamientos comienzan este lunes.

La Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer los convocados para las Selecciones Juveniles Sub 13 y Sub 15.

Bajo las órdenes del profesor Dardo Seibel, los juveniles olavarrienses comenzarán a entrenarse este lunes 23 de marzo en el predio del Club Embajadores. El cronograma de los primeros trabajos es el siguiente: Sub 13 a las 10 horas y Sub 15 a las 11:30.

Selección Sub 15

Club Embajadores: Arce Elias Guillermo, Giunta Lautaro, Maldonado Basques Bautista, Rodriguez Trisi Imanol, Taverna Scigliano Bruno. Racing A. Club: Aycaguer Fermín, Boivin Mateo, Núñez Valentino. Fútbol Club Ferrocarril Sud: Bossi Valentino David, Lucio Bruno Simón, Portillo Lucio, Larregina Vargas Martín, Gallo Martín Antuan Nicolás. Club Loma Negra: Céspedes Thiago José, Moriones Rivera Timoteo, Urrutia Valentín Uriel, Diuono González Tobías. Club Atlético Estudiantes: Ferrero Peri Gerónimo, Jauregui Bartolomé, Jauregui Segundo Fabián, Precci Uturburua Ignacio, García Benicio. Club El Fortín: Maguna Rodríguez Mateo, Mayoz Ignacio, Muller José Mateo, Lagrenade Luciano. Club San Martín de Sierras Bayas: Ledesma Lautaro Luciano. Club Atlético Sierra Chica: Ruppel Valentino Máximo.

Selección Sub 13

Fútbol Club Ferrocarril Sud: Salinas Aquiles Ezequiel, López Máximo Abel, Quiroga Genaro Emanuel, Quiroga Bernardo, Cuello Martiniano, Tarantola Milo Julián. Club Embajadores: Biondi Benjamín, Istillarte Barraza Simón, Nasello González Benjamín, Martín Tagliaferro Ciro, Mendizabal Santino, Bianchi Bautista, Ventimiglia Rodríguez Simón. Club SYD Loma Negra: Di Pane Pedro, Yáñez Jeremías, Eivers Iacomella Benicio. Club A. Racing: Pellejero Augusto, Cazola Renzo, Padín Benjamín, Rizzo Lorenzo. Club El Fortín: Barrientos Paul Alexander, Abinceta Máximo, Pronino Joaquín, Diez Ancel Felipe, Heffner Nehemías. Club A. Hinojo: Steinbach Ciro, Olivera Fantino. Club Atlético Estudiantes: Bonsignore Luca, Fernández Sanz Tomás, Vernice Valentino, Silva Morais Thiago Martín, Casiraghi Longhini Salvador.

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