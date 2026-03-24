Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III

CONVOCATORIA:

Convócase a los matriculados del Distrito para concurrir a la Asamblea Anual Ordinaria, en un todo de acuerdo con el Art. 65 de la Ley 10.416 y el Art. 95 del reglamento interno, con el siguiente temario:

Designación del miembro que actuará como vicepresidente. Consideración de Memoria anual 2025, incluyendo destino de fondos asignados al Distrito, correspondiente al ejercicio 2025. Plan de actividades y partidas presupuestarias propuesto por el Consejo Directivo del Distrito, para el siguiente ejercicio. Determinación del lugar de la próxima Asamblea Anual. Designación de dos (2) miembros para que en representación de la Asamblea firmen juntamente con el presidente el acta de la sesión.

Lugar de la Asamblea: Sede del Colegio de Ingenieros de la Pcia. Bs. As. – Distrito III

Dirección: Álvaro Barros 2946 – Olavarria

Fecha: 10 de abril de 2026

Hora: 18.00 horas.

Ing. Maria H. Peralta Ing. Hernán A. Alonso

Secretaria C.I.P.B.A. Distrito III Presidente C. I. P. B. A. Distrito III