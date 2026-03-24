Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III
CONVOCATORIA:
Convócase a los matriculados del Distrito para concurrir a la Asamblea Anual Ordinaria, en un todo de acuerdo con el Art. 65 de la Ley 10.416 y el Art. 95 del reglamento interno, con el siguiente temario:
- Designación del miembro que actuará como vicepresidente.
- Consideración de Memoria anual 2025, incluyendo destino de fondos asignados al Distrito, correspondiente al ejercicio 2025.
- Plan de actividades y partidas presupuestarias propuesto por el Consejo Directivo del Distrito, para el siguiente ejercicio.
- Determinación del lugar de la próxima Asamblea Anual.
- Designación de dos (2) miembros para que en representación de la Asamblea firmen juntamente con el presidente el acta de la sesión.
Lugar de la Asamblea: Sede del Colegio de Ingenieros de la Pcia. Bs. As. – Distrito III
Dirección: Álvaro Barros 2946 – Olavarria
Fecha: 10 de abril de 2026
Hora: 18.00 horas.
Ing. Maria H. Peralta Ing. Hernán A. Alonso
Secretaria C.I.P.B.A. Distrito III Presidente C. I. P. B. A. Distrito III