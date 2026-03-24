Video/ “Estamos atravesando un negacionismo”: el mensaje en la apertura de la muestra por los 50 años del golpe

Referentes y autoridades destacaron la importancia de sostener la memoria desde una mirada local a cinco décadas de la última dictadura

En la noche de este lunes se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal San José la apertura oficial de la muestra “Los caminos de la Memoria: 50 años de lucha olavarriense por la verdad y la justicia”, en el marco de las actividades por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

La actividad contó con un importante marco de público y fue encabezada por la subsecretaria de Cultura y Educación, Sofía Arévalo, junto a integrantes de la Comisión por la Memoria y funcionarios del área.

El eje puesto en el presente

Durante el acto, uno de los mensajes más contundentes fue el del referente de la Comisión por la Memoria, Carmelo Vinci, quien vinculó el proceso histórico con la actualidad.

“Vamos a conmemorar 50 años de lucha del pueblo. Que se iniciaron en el 76 con características políticas, una dictadura sangrienta, y terminamos hoy ante un negacionismo y crueldad”, expresó.

En ese sentido, agregó:

“Estamos atravesando ese negacionismo, pero tenemos una diferencia, que hoy, por ejemplo, estamos en este lugar planteando una muestra donde la comunidad puede venir y puede de alguna manera recorrer esa historia. Eso nos da muchas esperanzas”.

La importancia de la memoria local

Por su parte, la subsecretaria Sofía Arévalo destacó el valor de la muestra en clave territorial.

“Los caminos de la memoria no solo muestra lo que fue la dictadura en sí en Argentina, sino que tiene como especial que muestra lo que fue ese camino aquí en Olavarría, lo que fue sucediendo en nuestra ciudad”, señaló.

Además, puso en valor el trabajo articulado entre el Municipio y la Comisión por la Memoria para llevar adelante la propuesta.

Un recorrido para interpelar

En la misma línea, Leandro Lora, coordinador de la actividad e integrante de la Comisión por la Memoria, explicó el sentido de la iniciativa.

“Que derribara aquel mito que en algún momento pretendió construirse en Olavarría y que aún hoy sigue vigente en algunos sectores, que es que acá no pasó nada”, afirmó.

Y añadió:

“Contra ese discurso es que decidimos recuperar una memoria que está presente, que cada 24 de marzo está recorriendo nuestras casas, nuestras calles, nuestros parques, nuestras mesas en nuestros hogares y que es una historia que cumple 50 años”.

La muestra

La propuesta reúne materiales gráficos, sonoros y audiovisuales que buscan reconstruir la historia local vinculada a la última dictadura, poniendo en valor el rol de distintos actores de la comunidad en la construcción de memoria durante las últimas cinco décadas.

La jornada incluyó además una presentación musical en vivo antes de la apertura de las salas.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de abril en el Centro Cultural Municipal San José, con entrada libre y gratuita.