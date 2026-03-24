Edicto: apertura de Concurso preventivo pequeño

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «DURAÑONA JUAN MANUEL S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)» (Expte. Nº OL-4349-2025) el día 12/03/2026, se dispuso la apertura del concurso preventivo de JUAN MANUEL DURAÑONA, DNI 10602040, con domicilio en calle Moreno n° 1.177, de la ciudad de Olavarría; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos de verificación hasta el día 02 de Junio de 2026.- Síndico: Cr. DIEGO RAUL ZARAGOZA, con domicilio en calle Ayacucho Nº 2.419 de Olavarría, horario de atención: LUNES a VIERNES de 09 a 12 hs., correo de contacto: [email protected]. – La sindicatura deberá presentar las copias de las impugnaciones al Juzgado el día 22 de Junio de 2026, el informe individual del art. 35 de la ley 24522 el día 03 de Agosto de 2026, venciendo el plazo para la presentación por ella del informe general del art. 39 el día 16 de Septiembre de 2026.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho en la ciudad de Olavaría.-