Nunca más: Se inauguró la muestra “Los caminos de la Memoria” en el CCSJ

Fotos: Mauricio Latorre

Este lunes 23 de marzo se llevó a cabo la inauguración de la muestra “Los caminos de la Memoria” en el Centro Cultural San José, en el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar.

La propuesta abordó cinco décadas de lucha olavarriense por la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objetivo de reflexionar sobre el pasado reciente y mantener vigente el reclamo por los derechos humanos.

La actividad tuvo lugar desde las 19 horas en el espacio ubicado en Riobamba 2949 y contó con la participación de vecinos, instituciones y organismos vinculados a la temática.

La muestra fue impulsada por la Comisión por la Memoria, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

Bajo la consigna “Que digan dónde están”, la iniciativa se enmarcó en una nueva conmemoración del 24 de marzo, reafirmando el compromiso colectivo con la construcción de memoria.