Bomberos puso en marcha la Escuela de Aspirantes 2026 con más de 50 inscriptos

Bomberos Voluntarios de Olavarría iniciará una nueva edición de la Escuela de Aspirantes, un espacio clave para la formación de quienes buscan incorporarse al Cuerpo Activo. El ciclo 2026 contará con alrededor de 55 aspirantes seleccionados tras el proceso de inscripción y evaluación.

El Comandante General Raúl Ferreira brindó detalles sobre el inicio del curso y destacó la importancia del recambio dentro de la institución.

“Es una institución que siempre va a necesitar recambio de gente. Muchos de los que hoy estamos en actividad pasamos a reserva después de 25 años o más, entonces hay que ir preparando gente nueva, con otra energía y otra visión”.

Perfil de los aspirantes

Del total de ingresantes, 44 son hombres y 11 mujeres. Según explicó Ferreira, se trata en su mayoría de personas adultas, con edades que van desde los 18 hasta los 37 años, con predominio del rango entre los 30 y 35.

En ese sentido, subrayó la importancia del compromiso que requiere la actividad:

“Buscamos gente que ya tenga cierta estabilidad, porque estar en bomberos requiere compromiso y tiempo. Van a tener que aprender a dividir bien el tiempo entre la familia, el trabajo y esta vocación”.

Cómo será la formación

El curso tendrá una duración aproximada de 180 días y estará a cargo del Oficial Auxiliar Juan Belgrano, quien será el director de la Escuela. Además, participarán 15 oficiales y suboficiales que dictarán las distintas especialidades.

Durante el proceso formativo, los aspirantes recibirán capacitación tanto técnica como en valores institucionales.

“Se les va a enseñar disciplina, empatía, solidaridad. Son cosas que quizás traen de la casa, pero acá se refuerzan y se viven todos los días”, explicó Ferreira.

El programa incluirá contenidos vinculados a la historia institucional, reglamentos, funcionamiento interno del cuartel, técnicas operativas y manejo de equipamiento.

Las clases teóricas se dictarán los martes y viernes de 20:30 a 22:30, mientras que los sábados estarán destinados a las prácticas.

Inicio y cierre del ciclo

El inicio de las actividades para aspirantes está previsto para el 7 de abril, mientras que las capacitaciones del Cuerpo Activo comenzarán el 9 de abril.

Si se cumplen los plazos, los participantes podrían finalizar la formación hacia fines de septiembre, con la posibilidad de ser incorporados formalmente el 2 de octubre, en el aniversario de la institución.

“Al principio puede parecer una aventura, pero con el tiempo esto se convierte en una responsabilidad muy grande”, remarcó el jefe del Cuerpo Activo.

Una institución con alta demanda

Ferreira también destacó la dinámica operativa de Bomberos Voluntarios de Olavarría, que registra alrededor de 1600 salidas al año.

“Esto implica no solo responder a emergencias, sino también capacitarse, mantener el equipamiento y sostener el funcionamiento interno”, señaló.

En ese marco, la Escuela de Aspirantes se consolida como una herramienta fundamental para garantizar la continuidad del servicio y fortalecer el compromiso de quienes eligen formar parte de la institución.