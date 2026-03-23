Récord de inscriptos en la Liga de Pádel: 144 jugadores en una nueva fecha

La segunda jornada de las categorías impares se disputó en el complejo El Triunfo con gran convocatoria

La Liga de Pádel organizada por ACOP volvió a mostrar un fuerte crecimiento con la disputa de la segunda fecha de las categorías impares, que reunió a 144 jugadores distribuidos en alrededor de 90 parejas.

La actividad se desarrolló durante el fin de semana y tuvo su cierre en el complejo El Triunfo, donde se jugaron las finales ante un buen marco de público.

Quinta caballeros, la categoría más convocante

En quinta caballeros se registró la mayor cantidad de inscriptos, con 32 parejas. Los campeones fueron Nicolás Gaitán y Renzo Leal, quienes se impusieron en la final por 6/1 y 7/5 ante Francisco Melivilu y Juan Ignacio Veneciano.

En semifinales, Gaitán y Leal vencieron a Francisco Iriarte y Gonzalo Ortiz por 6/2 y 6/4, mientras que los subcampeones superaron a Fernando Fernández y Facundo Moretti por doble 6/1.

Resultados en quinta damas

En quinta damas participaron 16 parejas. El título quedó en manos de Marilina Piñero y Carolina González Harrison, tras vencer en la final por 6/3 y 6/3 a Lucrecia Picchi y Juliana Gainza.

En semifinales, las campeonas superaron a Estefanía Piecente y Verónica Más por 7/5, 6/7 y 6/4, mientras que Picchi y Gainza avanzaron luego de imponerse a Laura Novo y Alicia Navarro por 7/6 y 7/5.

Séptima caballeros

En séptima caballeros compitieron 11 parejas. Lautaro Kain Sutil y Fermín Astiz se consagraron campeones tras vencer en la final por 6/4 y 6/3 a Luka Melivilu y Santino Ramallo.

En semifinales, los campeones derrotaron a Facundo Ottaviano y Gabino Roldán por 6/1 y 6/3, mientras que los finalistas hicieron lo propio ante Federico Mattaini y Balbino Mujica por 6/1, 4/6 y 6/0.

Séptima damas

En damas séptima, categoría que contó con 13 parejas, Laura Rossi y Melisa Azzatto se quedaron con el título tras imponerse por 6/0 y 7/5 a Agustina Riquelme y Lucrecia Rodríguez.

En semifinales, Rossi y Azzatto vencieron a Leila López y Yanina Constancio por 6/3 y 7/5, mientras que las subcampeonas eliminaron a Bettina Bravo e Isabel Urbina por 6/0 y 6/4.

Lo que viene

La Liga de Pádel continúa consolidándose como una de las principales propuestas deportivas de la ciudad, tanto por la convocatoria como por el nivel competitivo.

De cara al próximo fin de semana, se pondrá en marcha la Liga de Menores, con actividad para las categorías Menores B (sexta y séptima) y C (séptima B y D1).