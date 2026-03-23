Nunca Más: Homenajearon a Carlos Alberto Moreno con un mural en Villa Alfredo Fortabat

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la agrupación Peronistas de la Villa realizó un homenaje al Dr. Carlos Alberto Moreno con la inauguración de un mural en la sede de AOMA de Villa Alfredo Fortabat.

La actividad se llevó adelante con la participación de instituciones, vecinos y representantes de organismos vinculados a la memoria.

Según indicaron desde la agrupación, el reconocimiento tuvo como objetivo destacar el compromiso de Moreno con los trabajadores, en una jornada atravesada por el recuerdo y la reivindicación histórica.

También formaron parte del acto integrantes de la Comisión por la Memoria y autoridades de AOMA, quienes acompañaron la iniciativa.

Desde la organización agradecieron el acompañamiento y remarcaron la importancia de continuar trabajando en la construcción de memoria colectiva.

“Seguimos construyendo Memoria, Verdad y Justicia, con militancia y corazón”, expresaron.