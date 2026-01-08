Convocatoria: Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial de Olavarria Limitada

Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial de Olavarria Limitada

——————————————————————————————————————-

CONVOCATORIA

Conforme con las prescripciones legales y estatutarias, el Consejo de Administración convoca a sus

asociados a una Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de enero de 2.026 a las 19:00 horas,

en la Sede de la Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos de la Zona Industrial de Olavarría

Limitada, sita en calle Inmigrantes Nº 1426 de Nueva Villa Alfredo Fortabat para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea y de 3 (tres) miembros para la Comisión

de Credenciales, Poderes y Escrutinio.

2º) Información del estado de los juicios con los ex empleados de la Cooperativa y alternativas viables para

llegar a un acuerdo con los mismos, en función del resultado obtenido en la primera de las audiencias.

3º) Aprobación del inicio formal de los tramites, para el cierre definitivo de la cooperativa

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

NOTA: Se recuerda que:

1º) Podrán participar de la Asamblea aquellos asociados que sean suscriptores de cuotas Cooperativas y

hayan realizado integraciones de las mismas hasta el 31 de Marzo de 2025 y se encuentre con los pagos al día.

2º) Para poder concurrir a la Asamblea es indispensable obtener la "Credencial de Entrada" que será proporcionada en nuestras oficinas de Av. de los Inmigrantes 1426, de N.V.Alfredo Fortabat, a partir del 26 de diciembre de 2.025 hasta el día anterior al anunciado para la asamblea, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas.

3º) Según lo dispuesto por Dto. Ley 20.337 y nuestro Estatuto, la Asamblea quedará legalmente constituida después de transcurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, cualquiera sea el número de asociados presentes.

4º) Las Cartas Poderes para hacerse representar en la Asamblea deben estar certificado por Escribano, Juez de Paz, entidad bancaria o Presidente y Secretario de la Cooperativa, sin cuyo requisito no tendrán validez. Deben acompañarse a la respectiva Credencial.

5º) Número de asociados de la Cooperativa al 31/12/2025: Trescientos cincuenta y siete (357)

ZLEMBERGER JULIO CESAR ROSSETTI JOSE MARIA

Presidente Secretario