Marian Jael Angeletti de Cueto (Q.E.P.D.)

​Falleció en Olavarría el día 7 de enero de 2026 a los 38 años de edad.

​Su esposo Alejandro Lucas Cueto; su hijo Horus Pereyra; sus padres, sus hermanos, sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

​Marian Jael Angeletti de Cueto nació en Olavarría, residía en el barrio San Vicente y se desempeñaba como artista plástica.

​Sus restos son velados en España 2942, departamento «D». El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el jueves 8 de enero a las 11:30 horas en el Cementerio Municipal de Olavarría.