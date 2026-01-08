Incendio en el geriátrico: 10 personas permanecen internadas, 5 en terapia intensiva

El Municipio de Olavarría emitió un nuevo informe actualizado sobre el estado de salud de las personas afectadas por el siniestro registrado en la residencia de larga estadía del barrio Isaura. Según el reporte oficial brindado por el área de Salud, actualmente son 10 las personas que permanecen internadas en diferentes centros asistenciales de la ciudad, recibiendo atención especializada según la complejidad de cada cuadro.

En cuanto a la distribución de los pacientes en el sistema público, se detalló que el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” alberga a 7 de los damnificados. De ese total, cuatro pacientes se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que dos permanecen en el sector de Clínica Médica y el restante es atendido en la Guardia de adultos.

Por otro lado, la atención privada también forma parte del esquema de asistencia, con 3 personas internadas en la clínica María Auxiliadora. El parte médico indica que uno de estos pacientes permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que los otros dos se encuentran bajo seguimiento en el área de Cuidados Generales.

Finalmente, las autoridades destacaron que la mayoría de los afectados ha mostrado una evolución favorable desde el inicio de la emergencia. A la fecha, un total de 32 pacientes ya recibieron el alta médica y pudieron abandonar los centros de salud, tras haber completado los controles correspondientes luego del incidente.