Convocatoria del Sindicato Luz y Fuerza a asamblea extraordinaria

«En cumplimiento de las normas estatutarias correspondientes, se convoca por medio de la presente a todos los afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría, a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el dia martes 16 de diciembre de 2025, a las 19 hs, en el local sindical en calle Maipú 2150, para tratar el siguiente:



ORDEN DEL DIA



1 Lectura del acta de la asamblea anterior.

2 Informe Secretaria General: Situación Cooperativa.

3º Designación de dos compañeros para firmar el acta respectiva.



Sin otro particular, y a la espera de una masiva y puntual asistencia, saludamos a uds, muy atte

P.SINDICATO LUZ Y FUERZA DE OLAVARRIA. EDUARDO AMAYA