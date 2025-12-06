José Cosme Gomez (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 5 de Diciembre de 2025 a los 86 años de edad.

Sus hijos: Fabiana, Lorena y Diego.

Sus hijos políticos, nietos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 6 de Diciembre a las 10:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Buenos Aires.Actividad que desarrollaba:

Jubilado y Pensionado.