José Cosme Gomez (Q.E.P.D)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 5  de Diciembre  de 2025 a los  86   años de edad.

Sus hijos: Fabiana, Lorena y Diego.
Sus hijos políticos, nietos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 6 de Diciembre a las 10:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Buenos Aires.Actividad que desarrollaba: 

Jubilado y Pensionado.

