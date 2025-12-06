José Cosme Gomez (Q.E.P.D)
Falleció en Olavarría el día 5 de Diciembre de 2025 a los 86 años de edad.
Sus hijos: Fabiana, Lorena y Diego.
Sus hijos políticos, nietos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B» comienza 8hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Sábado 6 de Diciembre a las 10:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Buenos Aires.Actividad que desarrollaba:
Jubilado y Pensionado.