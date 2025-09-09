Edicto: sobre ejecucion de honorarios

POR TRES DIAS.El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Depto. Judicial

Azul con asiento en la ciudad de Olavarría,a cargo de la Dra. Ana M. Eseverri, hace saber en los

autos caratulados «MARTINOIA LUCRECIA BELÉN C/ ALBERTELLI MAXIMILIANO MANUEL S/

EJECUCIÓN DE HONORARIOS» Expte. Nº OL3946/2022,se decretó la venta en subasta pública

electrónica del 100% del bien automotor Dominio GXF059 Marca Chevrolet,Modelo Corsa

Clasicc SW Base AC 1.6N,Tipo Sedan 5 puertas,Año Modelo 2008,Chasis N°

8AGSB35N08R148192,Motor N°7H5115282,en el estado que se encuentra.Dicha venta la

realizará el martillero Juan Andrés José LEIVA Mat. N° 941, mediante la modalidad de Subasta

Electrónica,sitio web https://subastas.scba.gov.ar/, la cual tendrá una duración de 10 días

hábiles COMENZANDO el 13/10/2025 a las 12.00 hs. FINALIZANDO 27/10/2025 a las 12.00

hs,salvo extensión prevista por el Art. 42 del Anexo I de la Ac. 3604/2012.BASE: $

2.167.000,00.DEPOSITO EN GARANTIA: $ 108.350,00.EXHIBICIÓN DEL RODADO la exhibición es

virtual en el siguiente link https://youtu.be/GovEIoU8VF4 o comunicarse con el martillero

interviniente para coordinar visita.Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en

forma previa inscribirse como usuarios (https://subastas.scba.gov.ar/Bidder/Register) ante el

Registro General de Subastas Judiciales y para participar en la subasta en particular deberán

inscribirse como oferentes, 3 días hábiles antes al inicio de la subasta (fecha máxima de

acreditación de postores fijada el 8/10/2025 a las 12.00 hs) y efectivizar,en igual plazo el

depósito en garantía en la cuenta judicial en pesos N° 6379-27-526154/1,CBU

0140337227637952615418,CUIT Poder Judicial 30-70721665-0 del Bco. de la Pcia. de Bs As.-

Dicho depósito deberá ser validado en forma electrónica o presencialmente por ante el

Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul.SEÑA no se requiere.AUDIENCIA DE

ADJUDICACION se fijará una vez rematado el bien y acreditados los depósitos necesarios para

otorgar la posesión del mismo.CESIÓN DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN está prohibida.SALDO DE

PRECIO quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial detallada el saldo del

precio al quinto día hábil de aprobada la subasta que será notificada en la dirección

electrónica,bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso,conjuntamente con la

COMISIÓN MARTILLERO que no forma parte del precio y se fija en el 10% con más el 10% de

aportes previsionales, ambos a cargo del comprador.-IMPUESTO DE SELLOS El adjudicatario

deberá depositar el importe equivalente al 1,2% del monto de subasta en concepto de

impuesto de sellos.COMPRA EN COMISIÓN si se permite.GASTOS DE INSCRIPCIÓN Los gastos

de inscripción y/o cualquier otro impuesto o erogación que grave la operación será a cargo del

adquirente.El rodado se adquiere en subasta en el estado que se encuentra, libre de

gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la toma de posesión y al retiro del

mismo desde donde está depositado,es a cargo del adquirente en subasta quien por su cuenta

y cargo proveerá los medios necesarios para el retiro del mismo.- La reglamentación de las

Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac. 3604/12 SCBA) en la página de la SCBA

(www.scba-gov.ar.) dicho portal ofrece acceso público para la totalidad de los ciudadanos y los

bienes a subastar permitiéndoles en directo por internet el seguimiento de la celebración de

las Subastas en forma anónima. Para mayor información y/o coordinación de visita dirigirse al

Martillero interviniente Celular (02281)15531981,correo electrónico

[email protected] o al Registro de Subastas Electrónicas sito en en Avda Perón

N° 525 Planta Baja de la ciudad de Azul (email [email protected],Teléfono

(02281)435518)).Olavarría, de agosto de 2025.-