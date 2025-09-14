Edicto: sobre estado de quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Única, a cargo del Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «BARRAZA SANDRA SUSANA

QUIEBRA (PEQUEÑA)» (Expte. No OL-3550-2025 ) el día 16/07/2025, se decretó el estado de quiebra de SANDRA SUSANA BARRAZA, DNI 24080228, c domicilio REAL: CALLE ROQUE SAENZ PEÑA – NRO. 4.422 – LOC. OLAVARRIA; disponiéndose que los acreedores deberán presentar al síndico s pedidos de verificación hasta el día 13 de Octubre de 2025.- Síndico: Cr. CHRISTIAN MARCELO FRANCO, con domicilio en calle Belgrano No 2.880, piso, de Olavarría, horario de atención: MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES de 13 a 15 hs., casilla de correos electrónica: [email protected]. A fines del pago del arancel los datos de la cuenta bancaria se encuentran denunciados en autos.- La sindicatura deberá presentar las copias de impugnaciones al Juzgado el día 30 de Octubre de 2025, el informe individual del art. 35 de la ley 24522 el día 27 de Noviembre de 2025, venciendo el plazo para la presentación por ella del informe general del art. 39 el día 12 de Febrero de 2026.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho en ciudad de Olavaría.-