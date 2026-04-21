Edicto: sobre transferencia de un fondo de comercio

EDICTO – LEY 11.867

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Nacional Nº 11.867, se hace saber

que los Sres. SILVIA ESTELA ANDIA, DIONISIA ARACELI GALLI, DAVID IRINEO GALLI, SILVIA

EVELINA GALLI, ERCILIA CELINA GALLI, IRENE LUCÍA GALLI y NÉSTOR FERMÍN GALLI, todos

con domicilio en calle Del Valle 3845 de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires,

venden, ceden y transfieren, el fondo de comercio del rubro panadería y fábrica de

panificados, que gira bajo el nombre de fantasía “PANADERÍA APOLO”, el cual se

encontraba inscripto bajo la titularidad de GALLI, CARLOS HORACIO (CUIT Nº 20-

05517203-0), sito en calle 25 de Mayo Nº 4091 de la ciudad de Olavarría, Provincia de

Buenos Aires a favor del Sr. CARLOS JOAQUÍN GALLI, CUIT Nº 20-34404386-9, con

domicilio en calle 25 de Mayo Nº 5386 de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos

Aires.

A los efectos legales, se hace saber que los reclamos y oposiciones previstos por la ley

deberán formularse dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la última

publicación del presente, en el domicilio del Dr. Jorge Guillermo Arcodía, abogado, sito

en Av. del Valle Nº 3845 de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.