Cien pájaros liberados por Gendarmería en el operativo «Vuelo Libre»

Gendarmería Nacional Argentina, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, secuestró, y posteriormente regresó a la naturaleza, a 104 aves silvestres en Santa Fe.

En un control realizado sobre el kilómetro 545 de la Ruta Nacional N° 11, a la altura de la localidad de Videla, Provincia de Santa Fe, efectivos dependientes del Escuadrón Seguridad Vial “San Justo” inspeccionaron un ómnibus de larga distancia que circulaba desde Clorinda (Formosa) hacia la ciudad de Córdoba capital.

Durante la inspección del sector de bodega, los gendarmes detectaron 2 bolsos de mano pertenecientes a un pasajero que contenían 70 ejemplares de cardenales, 30 reinas moras y 4 boyeros pico blanco, sin la documentación que habilite su transporte.

El ciudadano involucrado continuó su itinerario y se procedió al secuestro de los ejemplares y a su traslado a la Granja “La Esmeralda”, por encontrarse en infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y a la Ley Provincial N° 4.830.

Finalmente, en la mañana de hoy, por orientación del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia, el personal de la Fuerza efectuó la liberación de las 104 aves en cercanías de la localidad santafesina de Soledad.