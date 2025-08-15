Judiciales bonaerenses piden ser llamados a negociar una mejora salarial

Tras el acuerdo salarial al que llegaron estatales y docentes con la administración de Axel Kicillof, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió ser convocada para negociar mejores condiciones para los trabajadores.

El entendimiento con los otros sectores consistió en un incremento trimestral de 5 puntos: 2,5% para agosto (a cobrar en septiembre) y 2,5% para octubre (se percibe en noviembre), calculado sobre la base del sueldo de julio de este año. El incremento acumulado del año es del 25,9%.

Además, la propuesta incluyó la convocatoria a una mesa de monitoreo salarial en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre, en función de la evolución de la inflación.

Los judiciales consideran que la pauta ofrecida hasta el momento resulta insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y reclaman que la Provincia mejore el esquema de aumento, evitando un desfasaje que impacte en los sueldos de los próximos meses.

“Ante el sostenido incremento de los índices inflacionarios con significativos aumentos en tarifas y combustibles, que deterioran el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales, reclamamos al Poder Ejecutivo provincial se convoque cuanto antes para debatir un incremento salarial y abordar la amplia agenda de reclamos pendientes”, indicaron en un comunicado. (DIB)