Cortes en la Autopista Dellepiane: continuarán hasta el martes 9 de diciembre

Sociedad

Buenos Aires, 6 diciembre (NA) — El corte en la Autopista Dellepiane continuará hasta el próximo martes 9 de diciembre por obras de mejoras y modernización, en tanto, permanecerá totalmente cerrada entre las avenidas Escalada y General Paz y los automovilistas deberán tomar caminos alternativos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas en base al informe del Gobierno de la Ciudad a cargo del plan de obra, el cierre permitirá avanzar con las tareas de demolición y reconstrucción, tales como el puente sobre la calle Río Negro, y otras intervenciones previstas en el programa de modernización vial.

Durante este proceso, quienes circulen desde la Autopista 25 de Mayo hacia provincia deberán desviarse por la Autopista Perito Moreno, con posibilidad de empalmar luego con el Acceso Oeste o retomar hacia la avenida General Paz rumbo a la Autopista Ricchieri.

Por su parte, los vehículos que se dirijan hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde provincia, podrán transitar por General Paz hasta la altura de Juan B. Justo, e ingresar por Perito Moreno hacia el centro.

La interrupción comenzó este viernes a las 22, según lo previsto, se levantará el martes 9 a las 5 y se restablecerá la circulación en ambos sentidos.

El plan de obras incluye la renovación del puente, adecuación de defensas laterales, mejoras en accesos y egresos.

