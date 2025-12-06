Gabriela Benac le pidió al Presidente que ponga el foco en las Pymes y no en la macroeconomía

CoNverSo – Gabriela Benac

La empresaria olavarriense Gabriela Benac, dueña de la láctea Luz Azul, se refirió a la compleja situación de la microeconomía argentina y reveló el contenido de una reciente serie de mensajes privados con el presidente Javier Milei, a quien le demandó mayor foco en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En declaraciones a AM750, Benac advirtió sobre la delicada situación de los pequeños comerciantes y el mercado interno, y hasta confirmó que Luz Azul está recuperando locales de su red de franquicias para evitar cierres definitivos.

«La microeconomía no se acomodó, los márgenes se achicaron mucho. Hace siete meses que no se aumentan los precios, el que no gestiona bien, un desvío te deja afuera. Es una Argentina nueva que vamos a tener que entender», comentó Benac.

La empresaria destacó que «hace meses que no aumentan los precios y los márgenes bajaron muchísimo», y agregó que están tomando los locales que los franquiciados no pueden sostener para que no cierren.

El cruce por los economistas

La titular de Luz Azul contó que le escribió al presidente Milei tras una de sus intervenciones públicas en la que se dedicó a criticar a economistas. Benac le pidió al mandatario que dirigiera su mensaje a los empresarios.

«Javier, por qué te ocupás de contestarle a los economistas, que no me importa ni quiénes son. Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos», relató Benac sobre su pedido vía Whatsapp.

Benac le manifestó el apoyo a su proyecto, pero insistió en que «haga foco» en las Pymes. «Él está enceguecido en la macro y en algo tan técnico que no lo podemos creer», subrayó la empresaria.

En respuesta, el presidente Milei habría respondido con un tono duro sobre sus críticos: «Estoy cansado de economistas mediocres y periodistas ladrones que critican porque no saben o no entienden. No puede ser que decir estas estupideces resulte gratis». El jefe de Estado agregó que «Muchos de los que estaban en el evento apoyan, pero después contratan a esa gente. Estos tipos hicieron quebrar empresas y están todo el tiempo generando problemas».

El diálogo con Milei en CoNverSo

El reciente intercambio entre la empresaria y el presidente se da en el marco de una relación que Benac ya había revelado en mayo de 2025 durante su participación en el ciclo de entrevistas CoNverSo de En Línea Noticias.

En aquella oportunidad, la empresaria confirmó que mantiene un contacto directo con el presidente Milei desde que era diputado y contó que, tras escribirle, él le contestó: «‘decime qué necesitas, necesitas que hablemos con alguna regulación, estoy para escucharte'». Benac aseguró que le sorprendió que el presidente de la Nación le contestara directamente y que estuvieron «media hora entre ida y vuelta y charlando».

Pese al diálogo, Benac aclaró en CoNverSo que su postura no es fanática: «Yo creo en la Argentina. Quiero que un gobierno o un presidente le haga bien a la Argentina«. La empresaria reiteró que, si bien votó por el actual mandatario y cree en el modelo de baja de inflación, mantiene una postura crítica y no dudará en dejar de apoyarlo si «demuestre que es un gobierno corrupto». (En Línea Noticias)