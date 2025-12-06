Azul: Tres policías lesionadas: iban en una Ford EcoSport que se despistó y volcó

Desempeñan tareas en la DDI Azul y permanecían internadas en el Hospital Pintos. Resultaran heridas durante las primeras horas de este sábado, cuando el rodado que conducía una de ellas volcó, a la altura de la denominada «Curva de la Muerte».

De acuerdo con lo señalado desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, el siniestro de tránsito que las efectivas de seguridad sufrieron tuvo como escenario la denominada «Curva de la Muerte», en jurisdicción del Partido de Azul.

En ese sector de la Ruta 51 que une a esta ciudad con Tapalqué, alrededor de la hora cuatro de este sábado se produjo el despiste y vuelco de una Ford EcoSport que conducía una de ellas.

Las policías estaban «franco de servicio» y, por razones que ahora se tratan de establecer, en la mencionada curva la EcoSport se despistó y volcó, resultando con diferentes lesiones sus tres jóvenes ocupantes.

En lo ocurrido intervinieron efectivos del Destacamento Balneario y de la Policía Científica. También, paramédicos del SAME.

Estos últimos se hicieron presentes en el sector de la ruta donde se hallaba la EcoSport siniestrada para auxiliar a las policías y después trasladarlas al Hospital Pintos, donde en un principio las tres quedaron internadas en la Sala de Emergencias a causa de las lesiones que presentaban.

A través de lo informado por voceros de seguridad la conductora del rodado fue identificada como Agustina Dispinzieri, de 22 años y domiciliada en Azul.

En tanto, las demás agentes heridas se llaman Manuela Agustina Oviedo -que tiene 22 años y vive en Cacharí- y Antonella Aleja Márquez, radicada en esta ciudad y de 29 años de edad.

Desde la UFI 2, la Fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de David Carballo, se iniciaron actuaciones penales por lo sucedido, a través de un expediente que está caratulado como «lesiones culposas».

Las tres agentes de la Policía bonaerense sufrieron lesiones de diferente consideración en el marco de este siniestro vial.

Según lo indicado también por voceros de seguridad, la conductora de la EcoSport resultó con una fractura de su clavícula izquierda; mientras que Márquez presenta lesiones en uno de sus miembros inferiores y Oviedo fue ingresada al Pintos luego de que, a causa de este despiste y vuelco, sufriera la fractura de una de sus piernas.