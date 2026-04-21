La olavarriense María Luján Rodríguez en una reunión de dirigentes de APIA en Comodoro Rivadavia

La olavarriense María Luján Rodríguez participó de una reunión institucional en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el marco de las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, donde se abordaron estrategias vinculadas al desarrollo productivo de la región.

El encuentro contó con la presencia de Rodolfo Games, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), y de Anastasiia Suiskaia, especialista en proyectos de energía de la Representación Comercial de la Federación de Rusia en Argentina. La delegación fue recibida por el intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli y el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

Según se informó, el objetivo central de la reunión fue fortalecer los vínculos institucionales con una mirada orientada al desarrollo productivo de la Patagonia Austral.