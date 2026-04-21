Reducen las observaciones meteorológicas: “La gente puede llegar a quedar desprotegida”

Cambios en el funcionamiento de la estación meteorológica del aeródromo de Olavarría generaron preocupación en el ámbito local.

Desde este lunes, los datos oficiales del tiempo comenzaron a difundirse a las 9 de la mañana, cuando hasta ahora se emitían a las 6, lo que implica una demora clave para la toma de decisiones en situaciones críticas.

La situación fue planteada por el director de Defensa Civil de la Municipalidad, Adrián Guevara, en diálogo con la periodista Claudia Bilbao durante el programa “Desayuno con Noticias”, donde advirtió sobre el impacto que puede tener la reducción del servicio.

“La verdad que es un dolor muy grande todo lo que está sucediendo, porque sentimos que de alguna manera la gente puede llegar a quedar desprotegida si no se garantiza la continuidad de los datos y de las observaciones”, expresó.

Según se informó, la modificación en los horarios responde a una falta de personal en la estación local del Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente, hay un agente con licencia por enfermedad y quedan tres trabajadores para cubrir todos los turnos. A esto se suma que en los próximos meses se concretaría una jubilación, sin previsión de reemplazo.

Guevara remarcó que la información que se genera en la estación local es clave para distintos sectores: “Nos permite tener la información precisa como para tomar mejores decisiones. Se necesita no solamente para una cuestión que tiene que ver con la aeronáutica, sino también para la agricultura, para las empresas y para la comunidad en general”.

En ese sentido, también advirtió sobre demoras recientes en la emisión de alertas meteorológicas: “Hace unos días hubo alertas que se emitieron, pero no en tiempo y en forma. Eso también da cuenta de esta reducción que se va dando en distintas estaciones”.

Por último, el funcionario expresó su expectativa de que la situación no se profundice a nivel local: “Ojalá que aquí Olavarría no sea afectada directamente y se garantice la continuidad de un sistema que es clave para la comunidad”.