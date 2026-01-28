Crimen de Jeremías Monzón: se inició una investigación para saber quién divulgó el video

Una investigación paralela se inició en la causa por el brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe por menores, para constatar cómo y quién difundió el video del asesinato y las autoridades temen que haya sido en el mismo círculo policial.

Ezequiel Hernández, a cargo de la fiscalía de Violencia Institucional, lleva a cabo la pesquisa que busca saber los responsables de la divulgación del video por redes sociales y grupos de WhatsApp del momento en el que los tres menores, dos de ellos punibles, mataron de varias puñaladas a Monzón.

En el video, que generó alto impacto social, se observa a los atacantes dentro de un depósito abandonado frente al Estadio de Colón de Santa Fe junto con el adolescente, a quien amenazaron, insultaron y apuñalaron hasta su muerte.

En medio de la conmoción por el caso y la crueldad con la que se cometió, familiares y amigos juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

Actualmente hay cinco personas implicadas en el caso, una de ellas es la novia de la víctima, quien se encuentra acusada del asesinato, mientras que también hay dos menores de 14 años, ambos punibles, la mamá de la adolescente y el hermano de uno de los chicos.