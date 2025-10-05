El massismo apuntó contra la ineficiencia del gobierno: Reimprimir las boletas por Espert costará $15.000 millones

Los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, cuestionaron vía “X” al gobierno de Milei tras el escándalo en torno a la candidatura del diputado José Luis Espert, el enorme gasto público que implicó su inclusión y posterior baja de la candidatura.

Al respecto, Galmarini sostuvo: “Correspondía que renuncie, se lo debían a todos los argentinos”, y advirtió que, además de la gravedad del hecho, “Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de tener un narco en su boleta”. Según explicó, “en 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy. En 2025 ya van $43.000 millones (+IVA $52.000)”. Agregando: “Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes, el gasto sumaría otros $14.000 millones. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”. Y cerró el posteo: “¡No tienen perdón!”.

En la misma línea, López remarcó: “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes. Ya se gastaron 43 millones más el IVA (52.000) y ahora, la reimpresión nos va a salir 14 millones más”. Además agregó: “Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni las personas con discapacidad”. Y concluyó: “No tienen perdón. Es el gobierno más cruel de la historia».

Ambos candidatos de Fuerza Patria y referentes del Frente Renovador coincidieron en que este episodio refleja el nivel de improvisación y desprecio por los recursos públicos del actual gobierno, y reafirmaron su compromiso con una administración responsable, transparente y enfocada en las verdaderas necesidades del pueblo argentino.