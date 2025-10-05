Facundo Manes pide excluir a José Luis Espert del Congreso

«Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado», dijo el neurocientífico.

El neurocientífico y diputado nacional Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a José Luis Espert del Congreso de la Nación.

En esa línea, Manes anunció que se presentará un proyecto en este sentido.

El dirigente explicó, «el proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra.»