«No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso»

El candidato a diputado nacional Diego Santilli lanzó un mensaje en X minutos después de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por la provincia de Buenos Aires.

«No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país», dijo Santilli.

De acuerdo con la Ley Electoral, Diego Santilli se convertiría en el número uno de la lista de LLA