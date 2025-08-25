La compraventa de inmuebles registró su tercer mejor julio: En CABA las escrituras crecieron 34,5% interanual

(NA) – La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvo su tercer mejor julio, al registrar un incremento del 34,5% con respecto al mismo mes del año pasado, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la compraventa del séptimo mes del año se posiciona como el tercer mejor julio de la historia, quedando por detrás de 1998 (con 7.278 escrituras) y 2008 (con 6.858 escrituras).

En julio, la cantidad total de escrituras ascendió a los 6.651 registros, mientras que el monto total de las transacciones subió 123,4%, con $976.906 millones.

En la comparación mensual, los actos escalaron un 15,4% con relación a junio (5.762 escrituras).

Con lo que respecta a los números, el monto medio de las transacciones se ubicó en los $146.881.196 (US$114.840 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio). Esto significó un aumento del 66,2% en un año en pesos, y del 25% en moneda estadounidense.

Las escrituras con hipoteca también registraron niveles récord en julio del 2025: con 1.393 formalizadas, tuvo un crecimiento de 519,1% respecto a julio del año pasado. Este número fue el mejor mes después de 7 años, según indicó el informe.

En lo que va del año, las escrituras ascendieron a 8.003.

El presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo, atribuyó el incremento al crédito, ya que “sigue empujando el nivel de actividad”.

“Este julio es el tercer mejor julio de toda la serie histórica, solo superado por 1998 y 2008 y también fue el mejor mes con hipotecas después de 7 años, con casi 1400 créditos (8000 en todo 2025). Son datos que analizados en conjunto merecen valorarse porque el crédito sigue empujando el nivel de actividad y representan un 20 por ciento de las compraventas totales.

A su vez, aseguró que “todavía se puede crecer más” y destacó como “clave” a la estabilidad económica para el negocio inmobiliario.

“Entendemos que es parte de un proceso macroeconómico que aún está recomponiéndose: la estabilidad es clave para los negocios inmobiliarios. Por eso que es clave entender nuevas herramientas que comienzan a tomar consideración como las hipotecas divisibles, más conocidas como créditos desde el pozo”.

GGF/MAG