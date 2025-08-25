El Municipio aclaró que el Curso de Manipulación de Alimentos es gratuito

El Municipio de Olavarría, ante versiones y publicaciones que en las últimas horas se han compartido en redes sociales, informa que el Curso de Manipulación de Alimentos que se brinda a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria NO tiene costo alguno.

Las personas interesadas en anotarse deberán hacerlo a través de la plataforma Mi Olava, a la que se accede únicamente por medio del portal oficial del Municipio.

Se encuentra abierta la inscripción para el curso que se iniciará el próximo 3 de septiembre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtlxS-SNHCDhFSMvgBtosLbsdCv6f1kvknDkDlsQJagDfSfw/viewform

Vale recordar que la aprobación de esta capacitación permite gestionar el Carnet de Manipulador de Alimentos, que tiene una vigencia por un plazo de 3 años y validez en todo el territorio Nacional.

Se ruega a las personas interesadas informarse por canales oficiales de comunicación. Por inquietudes se pueden comunicar al WhatsApp del área, 2284 616993, o al correo electrónico [email protected]