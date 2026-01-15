Movimiento clave en el mercado siderúrgico: Techint se queda con una empresa chilena

(NA) – Otra empresa en manos extranjeras pasó a manos de compañías locales, ya que Techint se quedó con Tubos Argentinos, la compañía que estaba en manos de la chilena CAP.

La operación, por USD 24 millones, llegó meses después de que el holding dirigido por Paolo Rocca amplió su participación en Usiminas y así consolidó su control en Brasil.

Techint es el mayor fabricante mundial de tubos sin costura para la industria petrolera.

La operación incluyó dos componentes. Por un lado, la adquisición de 44.148.349 acciones ordinarias -que representan la totalidad del paquete accionario con derechos de voto de TASA-; y, por el otro, la compra de los créditos que los accionistas vendedores mantenían con la empresa, por US$8,2 millones.

Tubos Argentinos tiene una planta en Buenos Aires y otra en San Luis

En paralelo, Ternium precisó que, previo a la operación, mantenía un crédito comercial con TASA por US$984.800, y que actualmente no registra deuda con la compañía adquirida.

Tubos Argentinos es un centro de servicios industriales especializado en la fabricación de tubos estructurales livianos y pesados, tubos de conducción, perfiles y productos bajo norma API.

También produce defensas viales y perfiles destinados a paneles solares, una línea que gana relevancia por el crecimiento de los proyectos energéticos y la demanda vinculada a la transición verde.

La compañía cuenta con dos plantas industriales: una en El Talar (provincia de Buenos Aires) y otra en Justo Daract (San Luis).

Su nivel de ventas ronda las 42.000 toneladas anuales. Hasta esta operación, TASA integraba el portafolio del grupo chileno CAP, uno de los conglomerados minero-industriales más importantes de la región, especializado en hierro, acero y soluciones para la descarbonización, con presencia también en Perú.