La producción de leche creció 9,7% en 2025 y alcanzó el mayor volumen en 10 años

(NA) – La producción de leche en Argentina alcanzó 11.618 millones de litros en 2025, representando el volumen más alto de la década para el sector lácteo y el segundo a nivel histórico, según informó la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El área gubernamental reveló que en comparación con 2024, se evidenció un crecimiento interanual del 9,7%, confirmando una tendencia positiva y sostenida en la producción primaria, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, resaltó que “sumado a ello, en términos de producción diaria, este incremento representa un aumento cercano al 10% en litros producidos, lo que refuerza la solidez del crecimiento observado”.

Al destacar la buena performance, desde el área estatal valoraron el trabajo de innovación que se viene llevando a cabo en el sector al expresar que “estos resultados reflejan el impacto del proceso de modernización que atraviesa la cadena láctea argentina”

Al respecto, señalaron que el avance del sector está “impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo, la adopción de buenas prácticas productivas y el fortalecimiento del trabajo articulado entre el sector público y privado, con el esfuerzo de los productores y la industria”.

En este contexto, sostuvieron que “herramientas como las líneas de financiamiento específicas para el sector, la apertura de estadísticas sectoriales y la promoción de Buenas Prácticas Lecheras, han contribuido a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad”.

En este sentido, los datos aportados reflejan que desde el lanzamiento de los créditos en valor producto ya se asignaron más de $20.000 millones para el sector tambero a través del BICE, que posibilitaron or tambero y el crecimiento en las exportaciones entre enero-noviembre de 2025 del a su vez un aumento del 20% en sistemas rotativos y más del 30% en robots de ordeñe.

Además, el reporte destacó que “condiciones climáticas favorables, rentabilidad positiva para el sector tambero y el crecimiento en las exportaciones entre enero-noviembre de 2025 del 13% interanual con 2.775 millones de litros de leche, fueron otros indicadores que contribuyeron al crecimiento señalado”.

Con este panorama, la Dirección manifestó que “la lechería argentina consolida así su rol estratégico dentro del entramado agroindustrial, proyectándose como un sector con capacidad de generar empleo, valor agregado y desarrollo territorial, y con un creciente posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales”.