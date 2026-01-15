En Tandil observan una temporada “atípica” con ocupación «regular»

Con información del diario El Eco – Ph: Cabañas Los Pioneros.

La temporada de verano 2026 en Tandil transcurre con un nivel de ocupación más bajo al esperado para esta época del año, principalmente en complejos de cabañas y alojamientos tradicionales, en un escenario que referentes del sector describen como atípico.

Según prestadores turísticos locales, la ocupación promedio ronda entre el 60 y el 65 por ciento, un registro inferior al que suele darse durante el mes de enero. La situación es dispar: mientras algunos complejos mantienen niveles aceptables de reservas, otros registran una baja considerable en la demanda.

Entre los principales factores que explican este escenario se menciona la competencia del turismo internacional, especialmente los viajes al exterior, y el impacto de la situación económica en la clase media, público habitual de destinos cercanos como Tandil. Desde el sector señalaron que, si bien la ciudad ofrece alternativas para distintos presupuestos, el aumento de costos operativos —insumos, servicios y mano de obra— incide directamente en la actividad.

Otro punto que genera preocupación entre los prestadores es el crecimiento de alojamientos informales, que no cuentan con habilitación y representan una competencia desleal frente a quienes cumplen con las normativas vigentes.

A su vez, se observa una tendencia marcada hacia estadías más cortas y decisiones de último momento, con turistas que definen su viaje pocos días antes, lo que refleja un comportamiento más cauteloso del consumo.

Pese a este contexto, los referentes del sector destacaron que Tandil continúa siendo un destino elegido por su entorno natural, su oferta gastronómica y su perfil de tranquilidad, y remarcaron la importancia de sostener acciones de promoción turística para lo que resta de la temporada.