Ochenta y dos minutos teñida de rojo: la Luna de Sangre cubrirá el cielo argentino en un espectáculo único

(NA)- La Argentina será uno de los mejores lugares del planeta para observar un fenómeno astronómico extraordinario: el eclipse lunar total conocido como Luna Roja o Luna de Sangre, que teñirá la Luna llena de un intenso color rojizo durante hasta 82 minutos, generando una escena que parece salida de una película de ciencia ficción.

Este eclipse, que se convertirá en uno de los más largos e impactantes de los próximos años, podrá ser observado por miles de millones de personas en todo el mundo y no volverá a repetirse con estas características en al menos dos años.

¿Por qué la Luna Roja de 2026 será tan especial?

El denominado eclipse de Luna Roja tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante ese proceso, la Luna atravesará la zona más oscura de la sombra terrestre —la llamada umbra— y adoptará un tono rojo profundo, producto de la luz solar filtrada por la atmósfera de la Tierra. La fase de totalidad durará entre 80 y 82 minutos, una cifra excepcional para un eclipse lunar total, lo que lo convierte en uno de los más prolongados del año y de los más esperados de la década.

Se trata de un fenómeno astronómico poco frecuente. El eclipse lunar total de marzo de 2026 tendrá estas características:

Hasta 82 minutos de Luna completamente roja

Más de 5 horas de duración total (sumando fases parciales y penumbrales)

Visibilidad desde gran parte del planeta

Coloración rojiza intensa, influida por el polvo y las nubes de la atmósfera

Durante el eclipse, la Luna será visible a simple vista y mostrará tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

Dónde se verá la Luna Roja de marzo 2026

El eclipse lunar total de 2026 será visible en amplias regiones de:

América del Sur y América del Norte

Asia oriental y Oceanía

Gran parte del océano Pacífico

Según datos astronómicos, más de 2.500 millones de personas podrán observar la fase total de Luna Roja y alrededor de 176 millones verán el fenómeno completo en todas sus etapas.

En Argentina, el eclipse será totalmente visible desde casi todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, lo que convierte al territorio nacional en uno de los mejores puntos de observación del hemisferio sur.

En Europa y África, en cambio, sólo podrán observarse fases parciales, ya que el fenómeno coincidirá con el amanecer o el atardecer.

Horarios del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026

En Tiempo Universal (TU):

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:34

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

En Argentina, Uruguay y Chile:__IP__

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:34

Fin penumbral: 11:22

Recomendaciones para ver la Luna Roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista. Aun así, conviene tener en cuenta algunas sugerencias:

Se puede observar a simple vista, sin protección ocular.

Usar binoculares o telescopios permite apreciar mejor los matices de color.

Buscar un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica mejora la experiencia.

Consultar el pronóstico del tiempo para elegir el mejor punto de observación.

La Luna Roja del 3 de marzo de 2026 será uno de los grandes espectáculos del cielo de esta década: más de una hora de Luna teñida de rojo suspendida sobre el cielo nocturno que podrá verse, en Argentina, en toda su magnitud