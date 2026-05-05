Oficial: El Gobierno propone cambios en el régimen de Zona Fría y busca focalizar los subsidios al gas

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar el régimen de Zona Fría, con el objetivo de reducir el alcance actual del beneficio y avanzar hacia un esquema más focalizado.

La iniciativa plantea que el sistema deje de ser tan amplio como en la actualidad y que los subsidios se concentren en zonas con condiciones climáticas más severas y en hogares vulnerables, en línea con el criterio de segmentación por ingresos.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la ampliación del régimen dispuesta en los últimos años “incrementó significativamente el universo de beneficiarios” y generó un mayor costo fiscal, además de distorsiones en el sistema de subsidios cruzados entre regiones.

En ese sentido, se propone mantener el beneficio en las zonas históricamente alcanzadas —como la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna— y redefinir su aplicación en las áreas incorporadas posteriormente.

A la vez, el texto establece que los subsidios deberán articularse con el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla a los hogares con menores ingresos. De esta manera, quienes residan en zonas alcanzadas pero no cumplan con criterios socioeconómicos podrían perder parte del beneficio.

Otro de los cambios centrales es que la compensación del régimen se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, con el objetivo de ordenar el funcionamiento del fondo fiduciario que financia el sistema.

Desde el Gobierno argumentan que la medida busca mejorar la equidad en la asignación de recursos y reducir el impacto fiscal, en un contexto donde el esquema vigente presenta dificultades de financiamiento.

El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso, donde se definirá el alcance final de una reforma que podría impactar directamente en las facturas de gas de millones de usuarios.