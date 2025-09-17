Schiaretti: “Mi primer proyecto como diputado será eliminar las retenciones”

(NA) — El ex gobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, anticipó hoy que su primera iniciativa como legislador será avanzar en la reducción gradual de las retenciones.

“El primer proyecto que voy a presentar es que bajemos las retenciones a cero en dos años, tal como lo propuse en la campaña presidencial” sostuvo al dar una charla durante la 12° Jornada de Infraestructura de la Cámara de la Construcción, delegación Córdoba.

En su exposición, Schiaretti cuestionó tanto al kirchnerismo como al actual Gobierno nacional, y planteó las bases de una alternativa de gestión con eje en la producción, el trabajo y el federalismo.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el efecto de las retenciones sobre el interior productivo y dijo que entre 2003 y 2025 el kirchnerismo “le sacó al centro productivo de la Argentina 175 mil millones de dólares en retenciones, y a Córdoba 35 mil millones”.

“Imaginen lo que hubiéramos progresado con esa plata. El productor argentino no se lleva la guita afuera, la reinvierte en su pueblo, mueve la economía. Pero las retenciones fueron un robo al interior productivo y siguen siendo el impuesto más distorsivo de la Argentina”, señaló.

Luego fue categórico en señalar que Argentina necesita una reforma fiscal de fondo: “Nuestro país tiene que terminar con las retenciones, con Ingresos Brutos y con el impuesto al cheque. Son tributos que traban la producción, castigan al interior y generan inequidad”, dijo.

De cara al futuro, Schiaretti insistió en la necesidad de construir una alternativa política sólida: “Argentina no puede dejar que esta chance histórica termine en frustración. El país necesita una alternativa de gobierno que exprese la producción, el trabajo, el federalismo y la infraestructura. Sin infraestructura, los países no crecen”.

