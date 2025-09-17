“Defender la universidad es defender a la Patria”

Principios y Valores, es espacio liderado por Guillermo Moreno, convoca a participar de la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles en todo el país, en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.

“El veto de Milei es un atropello a la educación pública y al futuro de miles de jóvenes. Esa norma había sido votada por amplia mayoría en el Congreso, y garantizaba el funcionamiento de nuestras universidades, el salario de docentes y no docentes, y el derecho de miles de estudiantes a formarse.

Con este veto, el presidente demuestra que gobierna de espaldas al pueblo y a la democracia”, afirmó Alan Aguirre, referente seccional del Partido Principios y Valores, integrante del frente peronista Fuerza Patria.

En ese sentido, Aguirre subrayó que la marcha de mañana no se limita a la defensa universitaria, sino que expresa un rechazo popular más amplio: “La derrota electoral de septiembre fue un mensaje claro de que el pueblo no acompaña este modelo. Mañana, en la calle, vamos a volver a decirle al presidente que no aceptamos este camino de ajuste, corrupción y exclusión. Defendemos la universidad, defendemos a los jubilados, defendemos a las personas con discapacidad, defendemos el trabajo y defendemos la libertad de expresarnos sin miedo”.

Aguirre advirtió además sobre la crítica situación económica: “Hoy cierran pymes, industrias y comercios, no hay obra pública fundamental, aumenta el desempleo y la inseguridad. Milei habla de un superávit que no existe, mientras la deuda se multiplica y el pueblo se empobrece día a día. Tenemos que entender que con este gobierno, cada día que pase la situación será peor”.

Finalmente, llamó a movilizarse masivamente: “La Marcha Federal Universitaria sintetiza a una sociedad que no acepta más vetos, recortes ni endeudamiento. Lo que está en juego no es solo el presupuesto de las universidades, sino el rumbo del país: producción, trabajo y soberanía frente a un gobierno apátrida que parece gestionar contra el pueblo. Mañana, en las calles, haremos escuchar nuestra voz con claridad y conciencia.”