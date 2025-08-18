Con traje de candidato, Ezequiel Galli fue parte de una reunión en la sede del PRO junto con Cristián Ritondo y Sebastián Pareja

El candidato a Senador Provincial, Ezequiel Galli fue parte este lunes de un encuentro que se realizó en la sede del PRO en CABA y fue encabezado por el Cristián Ritondo y Sebastián Pareja.

De acuerdo con lo que publica Infobae, este martes Sebastián Pareja – máximo armado de LLA en la provincia, concurrió a la sede central del PRO, ubicada en Balcarce al 412, a tan solo unas cuadras de la Casa Rosada, para asistir a un encuentro con candidatos e intendentes del espacio fundado por Mauricio Macri.

En este lugar estuvieron los tres integrantes de esta fuerza que consiguieron un lugar en la boleta de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Digo Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

También los mandatarios de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro -que además competirá para ser senador provincial por la Quinta Sección Electoral-, y de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros.

“Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo, esa es la clave de lo que queremos todos, como bien planteó el Presidente varias veces”, explicó Montenegro al salir de la reunión.

En este sentido, el marplatense detalló que el objetivo que se planteó fue “tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien” y remarcó que “lo más importante es mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre”.

“Acá no se negoció (la alianza), solo se planteó cuál es el problema que tiene la provincia, que no tiene que ver con cuestiones de egos ni asuntos personales”, agregó.

Asimismo, asistieron los candidatos de este espacio que se presentaron para los comicios de septiembre, Marina Casaretto (1° sección electoral); Natalia Miriam Blanco, Alejandro Daniel Rabinovich, Miguel Amadeo y María Julia Marincovic (2° sección electoral); María de los Ángeles Sotolano, Leticia Bontempo, Gastón Corti, Sheila Irene Adano, Silvina Mabel Grinkievich y Luna Rocío Pérez (3° sección electoral), y Matías Fernando Ranzini y Julieta Arce (4° sección electoral). También Gustavo Javier Coria, Matias Besada y Claudia Yañez (6° sección electoral); Ezequiel Galli (7° sección electoral) y Julieta Quintero Chasman y Nicolas Morzone (8° sección electoral).