Fuerza Patria copó la Séptima Sección y la olavarriense Evelyn Díaz será Senadora Provincial

La olavarriense Evelyn Díaz se convirtió este domingo en Senadora Provincial tras un contundente triunfo del frente Fuerza Patria.

El resultado de la elección fue tan clara que Fuerza Patria se llevó las tres bancas en juego, algo que no sucedía desde el año 2013.

De esta forma, María Inés Laurini (Azul), Marcos Pisano (Bolívar) y Evelyn Díaz de Olavarría ingresarán a la Legislatura desde el 10 de diciembre.

En el camino quedaron los candidatos de La Libertad Avanza entre ellos dos olavarrienses, Celeste Arouxet y el ex intendente Ezequiel Galli.