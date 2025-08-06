Se viene el Debate entre candidatas y candidatos en Olavarría

El próximo 27 de agosto, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN será nuevamente sede de un debate entre candidatas y candidatos a ocupar cargos legislativos del Gobierno Municipal en las próximas elecciones.

Desde las 20 horas y bajo la denominación “Olavarría. El Debate”, toda la ciudadanía podrá conocer las propuestas y convicciones de los distintos espacios políticos que competirán en los comicios del 7 de septiembre.

En Olavarría, se elegirán diez concejales titulares, seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y otros tantos como suplentes.

Hasta el momento, son seis los espacios políticos que presentaron listas para las elecciones. Ellos son Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Olavarría, Frente de Izquierda, Potencia Olavarría, y Fuerzas del Sur. En los próximos días se conocerá la oficialización de las listas.

Este Debate, el cuarto que se realiza en la FIO, se impulsa en el marco de la Ordenanza N° 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos. En esa norma, la autoridad de aplicación es el Honorable Concejo Deliberante, y a través de la Facultad de Ingeniería se instrumentarán todas las acciones para que se lleve a cabo.

La FIO articulará con los distintos candidatos y agrupaciones para acordar los temarios a abordar, los tiempos de discursos, exposiciones y réplicas, y la dinámica general del Debate.

Conferencia de prensa

Asimismo, el evento será transmitido en directo, con una amplia cobertura de medios de comunicación. En ese sentido, y como presentación de “Olavarría. El Debate”, el próximo lunes 11 de agosto se realizará una conferencia de prensa en la Facultad de Ingeniería, a las 11 horas, en la sala de Consejo Académico.