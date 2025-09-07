Votó Marcelino Quinteros Videla: “Que se fijen que en el cuarto oscuro esté la boleta que quieren elegir”

En el mediodía de este domingo, el candidato a concejal por la Alianza La Libertad Avanza Marcelino Quinteros Videla votó en el Club El Fortín junto a su familia.



Marcelino invitó a los vecinos a acercarse a los establecimientos para votar: “cuidar la democracia es tarea de todos, es fundamental que participemos en esta elección. Que estén atentos a las boletas y ante cualquier alerta se comuniquen con las autoridades que haya en las escuelas”.



Respecto a la jornada electoral indicó que “estamos en contacto con los fiscales y nos notifican algunas situaciones que tienden a confundir al electorado. Pedimos a los vecinos que se fijen bien que en el cuarto oscuro esté la boleta que quieren elegir”.



“Muy contento de participar en esta elección de esta manera y que me acompañe toda mi familia es importantísimo para mí”, finalizó Quinteros Videla.