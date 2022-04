En redes, una olavarriense alertó tras haberse sentido «drogada» en un boliche local

El mensaje se viralizó en las últimas horas. Estuvo internada y dice haber consumido solo dos tragos servidos en la barra de un local de Pueblo Nuevo, que no identificó.

Una olavarriense, que reside en Buenos Aires, denunció a través de redes sociales haber sido intoxicada en un local nocturno del barrio Pueblo Nuevo, que no identificó en su descargo. En sus dichos menciona que sus amigos la trasladaron al Hospital Municipal donde estuvo internada e incluso le pasaron «suero».

El mensaje fue compartido en distintas redes sociales y poco a poco se fue haciendo viral.

«Volviendo a Buenos Aires, después de pasar el finde largo en Olavarría. En donde hacía dos meses que no iba. Con ganas de ver a mi gente, de disfrutar, salir, despejar», comienza diciendo la joven que es diseñadora de indumentaria.

En Olavarría están pasando cosas horribles y nadie esta tomando medidas para que dejen de suceder. Hasta cuando tenemos que vivir con miedo? pic.twitter.com/dbiHSaPO9x — Jimena Lemma (@jimelemma) April 17, 2022

Luego comienza comienza su relato de los hechos contando que el jueves pasado organizaron una salida junto a sus amigas y amigos a un bar de Pueblo Nuevo. «Me pasó una secuencia horrible y que jamás había sentido», dice.

Más adelante cuenta que llegó al bar a la 1.30 horas: «tomé dos tragos que me pedí en la barra, digo casi porque el último tenía sabor raro», contó y agregó que fue alrededor de las 3 de la mañana cuando le dijo a una de sus amigas que se sentía «drogada».

Allí la diseñadora de indumentaria contó que comenzó a sentir temblores en sus piernas, y que no podía «controlar mi cuerpo».

En la misma publicación agradeció en varias oportunidades no «estar sola» y haber contado con el respaldo de su grupo de amigos «Me sacaron del lugar y me llevaron al hospital por no estaba en mi eje. Sentía el corazón a mil por hora, taquicardia, no podía mantenerme en pie. Me dolía mucho la cabeza, los ojos, estaba al borde del desmayo. Apareció un chico, en donde me tomó las pulsaciones y le dice a mis amigos que me lleven al hospital».

La joven estuvo internada, con suero, hasta las 6.30 de la mañana, dice.

El relato culmina con una serie de advertencias y dice, «nunca me había sucedido esto de ir a un bar y que de la nada no pueda controlar mi cuerpo».

«¿Hasta cuándo vamos a estar así?, ¿Ahora no puedo salir tranquila? Todo el tiempo tenemos que estar alertas cuando salimos, ver al barman como arma el trago, tapar el vaso cuando estoy caminando por el boliche por si te meten algo, avisarle a mis amigas cuando llego a mi casa, compartirles mi ubicación. ¿Hasta cuando?», se pregunta a modo de descargar.

«No puedo creer que este contando esto en primera persona», dice

Cierra diciendo, «sentí que tenía que contarlo, para una alerta hacia nosotras, porque estoy cansada de vivir con miedo. Y encima tratar de ver lo positivo: estoy bien, la saque barata, porque estaba rodeada de gente amiga que me ayudó. ¿Qué hubiera pasado si estaba sola?

