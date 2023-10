Ezequiel Galli: «Wesner escondió a Valicenti y a Aguilera»

El intendente municipal Ezequiel Galli cerró este jueves una intensa recorrida por medios de la ciudad y así puso el broche a la campaña electoral en la que busca acceder a su tercer mandato al frente del Municipio de Olavarría.

Ezequiel Galli ratificó su discurso de polarización contra Unión por la Patria: «Wesner escondió a Valicenti y a Aguilera», lanzó el Intendente en declaraciones al programa «En Acción» que conduce Georgina Muller en FM 107.1.

«Estamos cansados pero contentos», expresó el Jefe Comunal al momento de describir como llega al final de la campaña y agregó, «fue una campaña dura, con un montón de cuestiones que hacen que sea difícil, pero la he disfrutado bastante. Es la última para mi como candidato a Intendente».

«Tenemos expectativa, tenemos buena recepción en la calle y estamos contentos porque hicimos todo lo que nos habíamos planteado. Después del 13 de agosto hubo que repensar un montón de cosas», sostuvo Ezequiel Galli quien luego enumeró algunos de los cambios en la gestión tras el resultado de las PASO.

Ezequiel Galli planteó: «nosotros estamos llevando el mensaje de que Juntos por el Cambio tiene a Patricia Bullrich, como candidata a Presidenta; a Néstor Grindetti como candidato a Gobernador y un equipo con la experiencia necesaria para llevar adelante la tarea de gestionar una Argentina que será muy difícil. Patricia va a tener mínimo 10 gobernadores, 500 intendentes, va a tener legisladores en las dos cámaras para poder llevar adelante transformaciones legislativas importantes».

En la misma línea, Ezequiel Galli planteó: «nosotros tenemos un equipo de trabajo maravilloso y del que estamos orgullosos. Nosotros no escondemos a nadie, cuando a nivel local uno ve que hay una opción que no tiene equipo y tenes otra opción que tiene equipo y no lo muestra. Todos nos estamos preguntando: dónde estará Valicenti, dónde estará Federico Aguilera, Liliana Schwindt, Guillermo Santellán. Están escondidos. Cuando me dicen que soy del PRO no me ofendo, todo lo contrario porque estoy orgulloso de mi espacio político».

La entrevista también abordó cuestiones vinculadas a la gestión.

Uno de los aspectos que abordó el Intendente Galli en la entrevista, fue la decisión de disponer que el Secretario de Gobierno Municipal se sumara al equipo de salud. «Que Hilario se haya sumado al equipo de salud para acompañar y colaborar con lo administrativo y con el tema de los turnos tuvo un buen resultado y nos lo dicen en la calle. Entendimos que eso era algo que teníamos para pegar un golpe de timón, y se logró», expresó.

Sobre el sistema de salud, Ezequiel Galli indicó: «el sistema está con mucha demanda, mucha demanda a raíz de las gestiones nefastas tanto de IOMA como de PAMI, que no atienden más en el Instituto Médico, en CEMEDA y en María Auxiliadora. Están los policonsultorios de IOMA que tampoco funcionaron, entonces estamos absorbiendo mucha demanda y eso hace que sea complejo».

Galli se definió como un «continuador» del legado de Helios Eseverri y Mario Cura en el ámbito de la salud pública.

Por otro lado, el intendente reconoció que hay «bronca» en la sociedad y aseguró que a nivel Nación y Provincia no resuelven los problemas de la gente. «Hoy las materias que tiene que hacerse cargo la provincia, lo que es educación y lo que tiene que ver con seguridad, estamos viviendo una falta de gestión tremenda. En materia de seguridad, si no fuera por el Municipio, los patrulleros no tendrían ni combustible. Estamos viendo situaciones muy complejas en toda Olavarría. Antes teníamos muy focalizado el problema con un mapa de calor del delito, donde sabíamos dónde estaba el mayor problema. Hoy, a cada barrio que voy, es un problema».

En este sentido puntualizó los temas de inseguridad, «tenemos robo de cubiertas, que ahora aflojó porque se pudo hacer una tarea de inteligencia con el Centro de Monitoreo, pudimos detener a los que cometían esos delitos. Pero hoy tenemos un problema con robo de cables. Tenemos que volver a restablecer el orden en Argentina».

Por otro lado, Ezequiel Galli habló de la situación económica de la Argentina y el impacto en las finanzas municipales. «la situación es compleja. No es peor de la que ya hemos atravesado en otros momentos. Pero es compleja. A principio de año suspendimos un montón de obras que teníamos para hacer, que en ese momento eran unos 600 millones de pesos. Las suspendimos y no las licitamos porque sabíamos que se venía este panorama complejo».

En este marco, el Intendente agregó en referencia al déficit: «hoy el déficit que estamos afrontando mayormente tiene que ver con salud y es por tener que afrontar un 480% aumento de la demanda. Los números están a la vista: estamos hablando que sólo en 2023 perdimos 1500 millones de pesos solo en coparticipación de salud y hay una sobre demanda: pasamos de 200 mil prácticas a 1 millón de presentaciones en el sistema de salud.

«Estamos trabajando para reducir ese déficit y lo vamos a lograr a corto plazo», dijo Ezequiel Galli al puntualizar sobre los números del municipio que están siendo fuertemente cuestionados por sus adversarios electorales.

En el tramo final de la campaña, el Intendente Ezequiel Galli no dejó de polemizar con el gobernador Axel Kicillof y habló de la demora de pagos de parte del gobierno de la Provincia y aprovechó en esta respuesta para hablar del escándalo Insaurralde.

«Los pagos están lentos y en algunos casos inexistentes. En diciembre en la Legislatura se consensuó que para los 135 municipios iba a haber X cantidad de plata para el fondo Municipios a la Obra. Se pagó tarde el anticipo del 30%, ya las obras están en marcha, algunas están terminadas y todavía no recibimos los pagos», dijo Ezequiel Galli y dijo que mientras eso pasaba, «Insaurralde andaba en yate por el Mediterráneo y nos tenía que estar transfiriendo la plata del fondo de municipios a la obra. Dónde está la gestión de la provincia. Una cosa escandalosa, escandalosa realmente. Cómo podes tener una gestión ordenada en la provincia con los pagos en tiempo y forma si tu jefe de gabinete de ministros no está».

Siguiendo con el tema de pagos y deudas de provincia al Municipio, Ezequiel Galli amplió: «realmente los pagos de provincia están atrasados. El programa Municipios a la Obra para Olavarría eran 600 millones de pesos en el diciembre del 2022. Todavía no nos pagaron. Con la inflación que hubo de diciembre a octubre estamos hablando de que una obra que te salía 100 millones de pesos ahora te cuesta 200. Y eso hay que afrontarlo desde la municipalidad y la respuesta de la provincia es: achiquen las obras».

«No nos atiende el gobernador», dijo Ezequiel Galli en referencia a los distintos reclamos que le están trasladando a Kicillof.

En otro tramo de la entrevista, Ezequiel Galli habló de los últimos anuncios realizados por el Municipio en materia habitacional y resaltó el avance de las negociaciones con ETA para disponer de lotes en Sierras Bayas que serán destinados a la construcción de viviendas.

En este punto, Ezequiel Galli reconoció: «la demanda habitacional es muy fuerte. Más con los alquileres que se están cobrando hoy, que son impagables. La gente en la calle me dice un terreno porque no puedo pagar más el alquiler, se me va el doble. Es una locura. Es una locura. Eso es lo que ha logrado Alberto, Cristina, Massa, lograron que los trabajadores formales sean pobres. Es una locura lo que está pasando. La clase media antes podía cambiar el auto cada tanto, ahorrar unos mangos para irse de vacaciones. Hoy están viendo si comen o si le compran ropa a los hijos. Es terrible. Es terrible lo que estamos viviendo a nivel macroeconómico».

El Intendente Municipal se refirió además a la denuncia penal que presentó contra Estela García, ex directora municipal de Catastro que luego del debate de la FIO lo acusó de haberle pedido que pusiera a un terreno a su nombre. Galli calificó de «demencial» los dichos de la ex funcionaria y explicó, «la denuncia está presentada el día martes a la mañana por incumplimiento de deberes de funcionario público y por falso testimonio. Primero que nada, si es real que yo le pedí que me ponga un terreno a mi nombre, cosa que es mentira, ella incumplió con los deberes de funcionario público porque me tendría que haber denunciado en ese momento. Y por otro lado, en la causa de terrenos que la llamaron a declarar, ella dice, bajo testimonio, y juró decir la verdad, que en treinta años de funciones, ni en la gestión Eseverri, ni en la gestión Galli, había visto irregularidades».

A Estela García le dijo: «la verdad que a mí no me gusta llegar a este punto de tener que ir a la Justicia, pero está ensuciando mi nombre, el nombre de mi familia, el nombre de mis viejos, está ensuciando el nombre de mis hijos en pos de una campaña electoral» y no dejó de vincular lo sucedido con la campaña de Unión por la Patria en Olavarría, «es muy casual que la pregunta del candidato de La Cámpora en el debate haya sido qué pasó con Estela García y que después ella salga a expresarse automáticamente en las redes sociales».

Galli analizó este hecho que derivó en la denuncia a García pero además al tono general de la campaña. «Se han cruzado limites que no se cruzaban en política», expresó Galli y de inmediato atacó a su competidor director Maximiliano Wesner: «la verdad que han cruzado límites que nunca se cruzaban en la política. Nosotros, lamentablemente, hemos tenido que llegar a este punto de acudir a la justicia y también de decirle a los vecinos la verdad».

Tras esa introducción, Galli quiso dejar aclarado que desde que es Intendente, él es el mismo: «nosotros siempre fuimos con la verdad. Yo sigo siendo el mismo Ezequiel de hace ocho años. Nunca tuve custodia, nunca tuve chofer. Ando en mi vehículo particular, manejo yo. Y la verdad es que voy a la escuela a llevar a los chicos, los busco, voy al supermercado. Estoy muy tranquilo».

«Ando todo el día en la calle», expresó Ezequiel Galli.

«La moneda está en el aire, el domingo es el día. Creo que el domingo vamos a tener un buen resultado. Yo desde chiquito siempre dije que quería ser intendente de mi ciudad, y lo logré con 35 años, es algo que me apasiona, que me gusta, obviamente cuando las cosas salen mal y te equivocas, es un dolor de cabeza, pero cuando las cosas salen bien, que es la mayor parte de las veces, la verdad que es muy satisfactorio, es muy satisfactorio ver los cambios que lograste, ver la obra terminada, ver al vecino disfrutando de esa obra», dijo Ezequiel Galli.