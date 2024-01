Fabrica LOSA parada: Si no reincorporan a los 55 trabajadores en Cerro Negro pueden parar la planta

Este lunes la empresa LOSA, con 80 años en el mercado de la industria cerámica, informó que no abrirá sus puertas desde este lunes 22 y que «le sobran 20 trabajadores» de los 55 que integran el plantel.

Así lo señaló esta mañana Gustavo Bustamante, Secretario General del SOECO, a Claudia Bilbao en Radio M.

Bustamante explicó que, «nosotros el día lunes tuvimos una reunión con la empresa donde nos informa que la producción de LOSA no va a continuar, va a ser paralizada por la brutal caída del mercado. LOSA para en diciembre, el 21 y el 23 de diciembre para su planta produciendo a full, para salir todos los trabajadores de vacaciones.»

Señaló que, «hasta ese momento LOSA producía a full, no solamente producía a full, sino que haciendo horas extra y hasta diciembre se fueron incorporando gente nueva, gente que estaban por contrato, que pasaron a planta permanente. La situación de diciembre a la fecha cambió brutalmente. De hecho, todos los trabajadores que salieron de LOSA, que se fueron de vacaciones, ni siquiera sacaron sus pertenencias de la fábrica, de la empresa.»

El dirigente gremial señaló que, la empresa dijo que LOSA para la producción «por la brutal caída del mercado. Eso dice que con lo que producen en Cerro Negro pueden abastecer tranquilamente el mercado y no tienen pensado ni a corto ni a mediano plazo que esto pueda volverse a levantar. No esperan un crecimiento en la demanda. Eso es lo que ellos están diciendo hoy. LOSA no es que se cierre, ellos lo que plantean es que a LOSA le van a hacer los mantenimientos que tengan que hacerle y dejarla preparada por si esto hay un crecimiento que acá todos estamos dudando.»

En ese sentido indicó que, «nosotros no podemos saber si la empresa tiene otras intenciones. Lo que sí sabemos es que las políticas de este gobierno están muy claras, que están destruyendo todo el mercado interno, lo están destruyendo todo. Lo vemos en todos lados, lo vemos en los precios. Yo me pregunto ¿quién va a comprar un metro de piso que vale entre 18 y 20 mil pesos cuando no podemos llegar a comprar la carne, la leche y la Yerba».

Bustamante apuntó al gobierno del presidente Milei y su brutal ajuste, «entonces, lo que nosotros vemos es que siempre dijeron que esto lo iban a pagar la casta, y nosotros no somos la casta. Acá el ajuste, el brutal ajuste que está haciendo el gobierno lo están pagando los trabajadores, los jubilados, la gente de a pie, nosotros estamos pagando el brutal ajuste. Entonces, ahora si después hay una intención, otra intención de la empresa, no lo podemos saber. Lo que sí tenemos claro nosotros que los 55 trabajadores ceramistas que hoy pertenece a la empresa LOSA, nosotros el lunes lo tenemos que tener todos adentro del Cerro Negro.»

El dirigente sindical aseguró, «estamos hablando de trabajadores que tienen una antigüedad entre 18 y 42 años de fábrica. No nos olvidemos que estamos hablando de una fábrica que tiene más de 80 años de vida, LOSA fue la primer fábrica que tuvo el grupo Techint, por eso hicieron el imperio que hicieron.»

En la misma línea, Bustamante agregó: «no solamente los 55 ceramistas, sino que hay trabajos de terceros, como ser los choferes, que son los que llevan a las trabajadoras a la empresa, las chicas de limpieza, que son de maestranza, todo aquello que hacen mecánica pesada, la vigilancia, el departamento médico, hay enfermera. Entonces, es gravísimo el tema de LOSA, estamos hablando de más de 80 trabajadores, entre los trabajadores ceramistas y terceros, estamos hablando de cerca de 80 puestos de trabajo, 80 puestos de trabajo son 80 sueldos que hoy se gastan en Olavarría.»

«El día lunes, si no tenemos todos los trabajadores adentro, nosotros no vamos a arrancar. Queremos los 55 trabajadores de LOSA reincorporados a Cerro Negro. Es por eso que tuvimos que hacer una asamblea«, cerró.

